Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:27:36+03:00

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Курение стало причиной трагедии, произошедшей в Курортном районе Санкт-Петербурга. В начале июня здесь сгорел частный дом, при разборе завалов которого нашли останки мужчины. А теперь дознаватели смогли установить точную причину ЧП.

- Как выяснилось в ходе дознания по пожару, возгорание произошло в результате неосторожности при курении самим погибшим. Вероятнее всего, мужчина заснул с сигаретой, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Спасатели отмечают, что это, к сожалению, частый случай. Люди, особенно пожилые или употребляющие спиртное, могут незаметно уснуть, оставив огнеопасные предметы. Не лучше дела обстоят и в многоэтажных домах, где выброшенные с верхних этажей окурки задувает ветром в квартиры или на лоджии.

Результатом этого становятся страшные трагедии. В ведомстве убедительно просят петербуржцев соблюдать осторожность самим, а также следить, чтобы спички и сигареты не попадали в руки детям.

ИСТОЧНИК KP.RU