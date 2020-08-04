Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре
Курение стало причиной трагедии, произошедшей в Курортном районе Санкт-Петербурга. В начале июня здесь сгорел частный дом, при разборе завалов которого нашли останки мужчины. А теперь дознаватели смогли установить точную причину ЧП.
- Как выяснилось в ходе дознания по пожару, возгорание произошло в результате неосторожности при курении самим погибшим. Вероятнее всего, мужчина заснул с сигаретой, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.
Спасатели отмечают, что это, к сожалению, частый случай. Люди, особенно пожилые или употребляющие спиртное, могут незаметно уснуть, оставив огнеопасные предметы. Не лучше дела обстоят и в многоэтажных домах, где выброшенные с верхних этажей окурки задувает ветром в квартиры или на лоджии.
Результатом этого становятся страшные трагедии. В ведомстве убедительно просят петербуржцев соблюдать осторожность самим, а также следить, чтобы спички и сигареты не попадали в руки детям.
ИСТОЧНИК KP.RU