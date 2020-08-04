Автомобильный объезд Гатчины откроется 7 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:55:07+03:00

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Уже в ближайшую пятницу для движения откроется один из самых долгожданных дорожных объектов Ленинградской области – автомобильный объезд Гатчины. Его строительство шло не один год и сопровождалось большими пробками, зато теперь водители смогут быстро и свободно проехать проблемный участок.

- 7 августа состоится церемония открытия движения на реконструированном участке (31-54 км) федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Мероприятие действительно долгожданное для автомобилистов, ведь пробиваясь сквозь заторы, легко можно было потерять час времени. Теперь эта проблема уйдет. А важность события подчеркивает визит не только губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, но и участие в открытии министра транспорта России Евгения Дитриха.

ИСТОЧНИК KP.RU