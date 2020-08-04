ФК «Ленинградец» начнет новый сезон матчем на стадионе в Рощино

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:14:48+03:00

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9 августа в первом туре нового Первенства России в третьей по силе лиге (ПФЛ) областной «Ленинградец» примет московскую «Родину». Причем матч состоится не на петербургском стадионе «Нова Арена», а в Рощино.

- В 14.00 на стадионе «Рощино-Арена» состоится матч первого тура Первенства России по футболу, ФК «Ленинградец» встретится с командой московского футбольного клуба «Родина», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

К новому сезону областной луб, играющий в дивизионе «Запад» ПФЛ, подошел с изменениями как в составе, так и на тренерской скамейке. Место рулевого команды занял Денис Бушуев, ранее работавший тренером в клубе немецкой Бундеслиги «Мюнхен 1860», а также сборной России до 18 лет.

Помогать ему будет бывший игрок «Зенита» и «Ленинградца» Максим Астафьев, завершивший карьеру игрока. В целях на сезон – выход в высшую по рангу лигу.

Напомним, что стадион в Рощино был построен к Чемпионату мира 2018 года и использовался как тренировочная база. Здесь обитала сборная Хорватии, дошедшая до финала турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU