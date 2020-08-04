«Постковидная» диспансеризация началась в Ленинградской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:47:42+03:00

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В Ленинградской области в рамках акции «Ленинградское здоровье» началась всеобщая диспансеризация. Во вторник, 4 августа 2020 года, губернатор Александр Дрозденко дал старт программе, которая позволит населению восполнить вынужденные простоит плановой медицины в период пандемии коронавируса. В течение всего месяца 67 мобильных медицинских комплексов объездят 800 населенных пунктов, чтобы проверить здоровье всех желающих.

- Мы составим своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же все-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения, — заявил глава региона.

Во время проведения акции будут проведены медицинские обследования по показаниям или по назначению лечащего врача. Пациенты смогут пройти диагностику и сдать анализы, а также получить помощь при необходимости.

Уже составлен график выездов врачей. Помимо измерений температуры, давления, в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем.

ИСТОЧНИК KP.RU