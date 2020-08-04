Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными продлят в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными во время пандемии. Во вторник, 4 августа 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал постановление, по которому денежная поддержка будет положена всем, кто работал до 31 июля 2020 года.
- Выплаты стимулирующего характера положены медикам, оказывающим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в Смольном.
Также денежная поддержка положена водителям и санитарам скорой медицинской помощи, водителям неотложной помощи, водителям, осуществляющим перевозку больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию, и их биологического материала на анализы.
Выплаты получат лаборанты, делающие диагностику COVID-19, патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных COVID-19, и работники медицинской организации особого типа, проводящие заключительную дезинфекцию.
Всего за период пандемии выплаты получили более 43 тысяч медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU