Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными продлят в Санкт-Петербурге

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:16:07+03:00

Выплаты медикам за работу с больными коронавирусом продлили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи и остальной персонал получат деньги за работу вплоть до 31 июля

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В Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными во время пандемии. Во вторник, 4 августа 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал постановление, по которому денежная поддержка будет положена всем, кто работал до 31 июля 2020 года.

- Выплаты стимулирующего характера положены медикам, оказывающим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в Смольном.

Также денежная поддержка положена водителям и санитарам скорой медицинской помощи, водителям неотложной помощи, водителям, осуществляющим перевозку больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию, и их биологического материала на анализы.

Выплаты получат лаборанты, делающие диагностику COVID-19, патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных COVID-19, и работники медицинской организации особого типа, проводящие заключительную дезинфекцию.

Всего за период пандемии выплаты получили более 43 тысяч медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU