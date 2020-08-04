Петербуржцев просят спасти медведей от голода, оставшихся без работы из-за закрытия цирка-шапито

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:41:09+03:00

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В Санкт-Петербурге в незавидном положении остались медведи цирка-шапито, который закрылся из-за коронавируса. Во вторник, 4 августа 2020 года, волонтеры из центра реабилитации диких животных "Велес" рассказали о том, что животных в цирке очень много, а есть им не на что.

- Животных очень много, и кормить совсем не на что – владельцы животных пошли трудиться на стройку, чтобы хоть как-то прокормить своих подопечных и семьи, - рассказали активисты.

Так как цирк не работает, животным нечего есть / Фото: Велес

Среди животных есть два годовалых медведя. Так как они молодые, то еще не успели сложиться как артисты. Поэтому хозяева хотят от них избавиться. А активисты боятся, что животные могут попасть в плохие условия.

- Мы можем вытащить их из цирка: их дрессировки и выступления, а также разъезды по всей стране закончатся, - обратились волонтеры к петербуржцам.

Деньги с продажи мишек пойдут на содержание всех оставшихся животных. Для их спасения надо собрать 120 тысяч рублей.

- У медвежат ещё вся жизнь впереди! И их жизнь сейчас зависит от вас.

Подробно о помощи мишкам можно узнать в центре "Велес" / Фото: Велес

ИСТОЧНИК KP.RU