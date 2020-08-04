Петербуржцев просят спасти медведей от голода, оставшихся без работы из-за закрытия цирка-шапито
В Санкт-Петербурге в незавидном положении остались медведи цирка-шапито, который закрылся из-за коронавируса. Во вторник, 4 августа 2020 года, волонтеры из центра реабилитации диких животных "Велес" рассказали о том, что животных в цирке очень много, а есть им не на что.
- Животных очень много, и кормить совсем не на что – владельцы животных пошли трудиться на стройку, чтобы хоть как-то прокормить своих подопечных и семьи, - рассказали активисты.
Так как цирк не работает, животным нечего есть / Фото: Велес
Среди животных есть два годовалых медведя. Так как они молодые, то еще не успели сложиться как артисты. Поэтому хозяева хотят от них избавиться. А активисты боятся, что животные могут попасть в плохие условия.
- Мы можем вытащить их из цирка: их дрессировки и выступления, а также разъезды по всей стране закончатся, - обратились волонтеры к петербуржцам.
Деньги с продажи мишек пойдут на содержание всех оставшихся животных. Для их спасения надо собрать 120 тысяч рублей.
- У медвежат ещё вся жизнь впереди! И их жизнь сейчас зависит от вас.
Подробно о помощи мишкам можно узнать в центре "Велес" / Фото: Велес
ИСТОЧНИК KP.RU