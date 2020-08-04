Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кировском районе 5 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:09:24+03:00

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Жителей Кировского района Санкт-Петербурга предупредили о том, что в среду, 5 августа 2020 года, пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты будут проверять трубы на прочность для того, чтобы заранее найти слабые места и подготовиться к зимнему отопительному сезону.

- В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова; проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения, Трамвайный, - рассказали в компании "Теплосеть".

Во время испытаний температура воды в трубах не более 40 градусов. Однако, в случае вытекания воды на поверхность или более мощных прорывов, сопровождаемых "фонтанами", близко подходить к этому месту нельзя.

Владельцам автомобилей, чьи машины могут оказаться в зоне поражения, также нельзя подходить к транспорту. Вещь ущерб застрахован.

ИСТОЧНИК KP.RU