Аномальный рост безработицы выявили в Санкт-Петербурге в 2020 году

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:43:23+03:00

Смольный заявил о том, что число безработных в Санкт-Петербурге достигло 102 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко заявил, что в 2020 году Северная столица переживает серьезный рост безработицы. Смольный насчитал в городе 102 тысячи человек без какого-либо трудоустройства. По словам чиновника, 3/4 из них были без работы еще до пандемии коронавируса.

- Сейчас мы выходим на плато, уменьшается количество обращений, а число трудоустройств – увеличивается. Если сравнивать с прошлым годом, то мы начинали с 14 тысяч зарегистрированных безработных. Сейчас же у нас их почти 102 тысячи. И пособия получают тоже около 100 тысяч человек, - рассказал Дмитрий Чернейко в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Объем работы Центра занятости при этом вырос примерно в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В день на пике ставили на учет до 4 тысяч человек. Теперь задача Смольного – сократить число безработных горожан. Сейчас объем трудоустройства составляет около 1700 человек в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU