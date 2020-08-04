Власти Санкт-Петербурга начали массовые проверки торговых центров

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:58:25+03:00

Смольный продолжает инспекции ТЦ и ресторанов на предмет соблюдения требований безопасности по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный проверяет, как ТЦ и рестораны соблюдают меры безопасности по коронавирусу

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Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга отправился по торговым центрам города с целью проверить соблюдение мер безопасности по коронавирусу. Напомним, ранее с критикой некоторых ТЦ выступил губернатор Александр Беглов, который лично заметил множество нарушений вроде отсутствия масок или плановой дезинфекции помещений.

Сотрудники Смольного проверяют в торговых центрах наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции по соответствующей разметке на полу, а также размещение QR кода. Нарушителей «награждают» административными протоколами или устными предупреждениями.

- На это неделе инспекторы осмотрели несколько торговых комплексов в Невском и Красногвардейском районах, а также ресторан в Красногвардейском районе. Заявленные требования на этих объектах выполняются, нарушения не выявлены, - коротко доложили о первых итогах рейдов в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU