Жительница Мурино вышла в финал международного конкурса красоты среди девушек-инвалидов

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:19:51+03:00

Наталия Ступникова посоревнуется в красоте и таланте с еще 24 девушками [фото]

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Жительница Мурино Наталия Ступникова вышла в финал Международного конкурса красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса-2020». Она посоревнуется за победу с еще 24 красавицами.

Финал юбилейного конкурса состоится 11 сентября в Санкт-Петербурге. Программа соревнования будет более чем насыщенная: фотосессии с профессиональными фотографами, работа со стилистами, мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому искусству. Сама Наталия надеется порадовать членов жюри своим творчеством.

Наталия пишет стихи, поет и играет на разнообразных музыкальных инструментах.

- Наталия работает в научно-техническом центре «Газпром нефть», пишет стихи, поет, играет на гитаре, баяне и укулеле, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что конкурс создан, чтобы поддержать девушек и женщин с ограниченными возможностями здоровья и интегрировать их в общество.

ИСТОЧНИК KP.RU