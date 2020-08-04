Жительница Мурино вышла в финал международного конкурса красоты среди девушек-инвалидов
Жительница Мурино Наталия Ступникова вышла в финал Международного конкурса красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса-2020». Она посоревнуется за победу с еще 24 красавицами.
Финал юбилейного конкурса состоится 11 сентября в Санкт-Петербурге. Программа соревнования будет более чем насыщенная: фотосессии с профессиональными фотографами, работа со стилистами, мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому искусству. Сама Наталия надеется порадовать членов жюри своим творчеством.
Наталия пишет стихи, поет и играет на разнообразных музыкальных инструментах.
- Наталия работает в научно-техническом центре «Газпром нефть», пишет стихи, поет, играет на гитаре, баяне и укулеле, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.
Добавим, что конкурс создан, чтобы поддержать девушек и женщин с ограниченными возможностями здоровья и интегрировать их в общество.
ИСТОЧНИК KP.RU