2020-08-04T21:17:34+03:00
Общество

Воздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленобласти

Пилот летательного аппарата потихоньку съехал на обочину и вновь попытался взлететь [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Воздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленинградской области. Фото: vk.com/dtp47rusВоздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленинградской области. Фото: vk.com/dtp47rus
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Неожиданная пробка возникла на Таллинском шоссе в Ленобласти из-за, минуточку, воздушного шара. Летательный аппарат внезапно приземлился на оживленную трассу посреди вечера. Все произошло возле села Русско-Высоцкое, которое находится в Ломоносовском районе.

Автомобилисты никак не ожидали встретить такое «чудо» на дороге под закат вторника. Один из очевидцев снял происходящее на видео и опубликовал его в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» во «Вконтакте».

Пилоту удалось выбраться из дорожной западни. Фото: vk.com/dtp47rus

Пилоту удалось выбраться из дорожной западни. Фото: vk.com/dtp47rus

- Вот такая фигня приземлилась на Таллинском шоссе! И перекрыла трассу. Сейчас пытается «надуться», - рассказывает удивленный мужчина на записи.

По словам автомобилиста, пилот воздушного шара в итоге съехал на обочину трассы, однако летательный аппарат все равно сильно кренился на дорогу и норовил задеть проезжающий мимо транспорт. В комментариях к видео появился еще один очевидец происшествия, который заявил, что шар не перекрывал трассу и в конце концов благополучно взлетел.

Воздушный шар приземлился на оживленную трассу в Ленобласти.Видео: vk.com/dtp47rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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