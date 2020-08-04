Воздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленобласти

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданная пробка возникла на Таллинском шоссе в Ленобласти из-за, минуточку, воздушного шара. Летательный аппарат внезапно приземлился на оживленную трассу посреди вечера. Все произошло возле села Русско-Высоцкое, которое находится в Ломоносовском районе.

Автомобилисты никак не ожидали встретить такое «чудо» на дороге под закат вторника. Один из очевидцев снял происходящее на видео и опубликовал его в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» во «Вконтакте».

Пилоту удалось выбраться из дорожной западни. Фото: vk.com/dtp47rus

- Вот такая фигня приземлилась на Таллинском шоссе! И перекрыла трассу. Сейчас пытается «надуться», - рассказывает удивленный мужчина на записи.

По словам автомобилиста, пилот воздушного шара в итоге съехал на обочину трассы, однако летательный аппарат все равно сильно кренился на дорогу и норовил задеть проезжающий мимо транспорт. В комментариях к видео появился еще один очевидец происшествия, который заявил, что шар не перекрывал трассу и в конце концов благополучно взлетел.

Воздушный шар приземлился на оживленную трассу в Ленобласти.Видео: vk.com/dtp47rus

ИСТОЧНИК KP.RU