2020-08-04T22:25:00+03:00
Происшествия

10-летнюю девочку вторые сутки разыскивают в Санкт-Петербурге

Полиция просит горожан помочь в розыске Софьи Громовой, ушедшей со скакалкой из дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 10-летнюю девочку, которая ушла из дома со скакалкой и пропала на двое суток. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенобластиПолиция Санкт-Петербурга разыскивает 10-летнюю девочку, которая ушла из дома со скакалкой и пропала на двое суток. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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10-летняя девочка пропала в Выборгском районе Санкт-Петербурга в минувший понедельник 3 августа. Софью Громову вторые сутки разыскивают по всему городу. Известно, что вчера она вышла из родной квартиры в доме №11 на улице Малая Озерная, а затем бесследно исчезла. Полиция просит горожан внимательно посмотреть на фотографию девочки и прочитать ее приметы.

- На вид Софье 10 лет, рост небольшой – 132 сантиметра. Она полного телосложения с серо-зелеными глазами и русыми волосами средней длины. Была одета в черную футболку, черные шорты, розовые тапочки. С собой у нее была скакалка розового цвета, других особых примет нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Если вам что-либо известно о местонахождении Софьи, просьба срочно позвонить в полицию по следующим телефонам: 517-58-02, 573-11-92 или 542-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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