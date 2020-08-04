2020-08-04T22:47:51+03:00
Происшествия

Пьяный водитель каршеринга устроил дрифт на Дворцовой набережной

Как только дрифтер увидел инспекторов ДПС, тут же помчался в сторону Дворцовой площади
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный водитель каршеринга пустился в бега от ДПС в центре Санкт-Петербурга.Пьяный водитель каршеринга пустился в бега от ДПС в центре Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Инспекторы ДПС поймали пьяного дрифтера, который «крутил пятаки» прямо на Дворцовой набережной. Все произошло в ночь с 3 на 4 августа. 21-летний уроженец Узбекистана решил проверить мощность белоснежного автомобиля «Киа Рио», давеча арендованного. Естественно, так долго в центре Санкт-Петербурга «шалить» нельзя. Сотрудникам ГИБДД нарушитель быстро попался на глаза. Однако водитель каршеринга решил податься в бега при виде полиции.

- На требование остановиться не отреагировал и попытался скрыться. Свернул на Миллионную улицу и помчался в сторону Дворцовой площади, где его задержали прибывшие на помощь наряды. В итоге надул 0.296 мг/л. Его оформили по административным статьям за неостановку и управление транспортом в состоянии опьянения, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №5.

Белоснежная иномарка, к слову, отправилась на штрафстоянку. Возможно, горе-водитель хотел на ней таксовать.

О дрифтере сотрудники ГИБДД рассказали "Дорожному инспектору". Фото: vk.com/dorinspb

О дрифтере сотрудники ГИБДД рассказали "Дорожному инспектору". Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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