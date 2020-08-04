2020-08-04T23:59:52+03:00
Общество

Деревянный амфитеатр «Лахта Центра» принял первый концерт

Однако зрители посмотрели выступление музыкантов Digital Orchestra лишь через соцсети [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первый концерт прошел в пока еще закрытом амфитеатре "Лахта Центра". Фото: vk.com/lakhtacenterПервый концерт прошел в пока еще закрытом амфитеатре "Лахта Центра". Фото: vk.com/lakhtacenter
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Деревянный амфитеатр «Лахта Центра» наконец-то принял свой первый в истории концерт. На сцене у Финского залива выступили музыканты Digital Orchestra под руководством дирижера Михаила Голикова, который руководит оркестром «Таврический». Увы, но зрителей на концерт не пригласили.

- Хотя амфитеатр еще официально закрыт, и концерт прошел без зрителей, но выступление медных духовых получилось торжественным и ярким, незабываемым по атмосфере и звучанию. Музыканты выложат запись цифрового концерта для всех желающих, а затем – и все девять симфоний Бетховена, записанных в разных местах – от Петропавловской крепости до Витебского вокзала, - рассказали в пресс-службе «Лахта Центра».

Скоро амфитеатр откроют для всех желающих. Фото: vk.com/lakhtacenter

Скоро амфитеатр откроют для всех желающих. Фото: vk.com/lakhtacenter

Первой мелодией, прозвучавшей на побережье у небоскреба, стала фанфара-фантазия «Обнимитесь, миллионы!» - вариация на темы девяти симфоний Бетховена и гимна Санкт-Петербурга.

Напомним, амфитеатр у «Лахта Центра» вскоре будет открыт для всех желающих. Его вместимость – 2 тысячи зрителей.

Состоялся первый концерт в амфитеатре "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/lakhtacenter

ИСТОЧНИК KP.RU

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