400 тысяч рублей штрафа получила стройкомпания из Санкт-Петербурга, чьи рабочие массово заболели коронавирусом

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:28:57+03:00

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Строительную компанию «Крас» оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за массового заражения коронавирусом собственных сотрудников. Петербургский Роспотребнадзор обнаружил вспышку опасной инфекции в общежитии на улице Профессора Попова, где проживали рабочие.

Претензии были ко многому – сотрудникам компании не измеряли температуру, постельное белье меняли слишком редко, повсюду царила антисанитария. Вдобавок к работе допускались заболевшие.

- Площади комнат были от 12 до 23 квадратных метров. В каждой из них проживали до 14 человек. Многочисленные нарушения повлекли за собой формирование очага с множественными случаями СOVID-19, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С 24 апреля общежитие превратили в обсерватор из-за выявленных 25 заражений коронавирусом. Однако и в этом случае руководство компании совсем не позаботилось о мерах безопасности. Поэтому суд не церемонился с ковид-диссидентом.

ИСТОЧНИК KP.RU