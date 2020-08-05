Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году

5 Авг. 2020 2020-08-05T01:35:53+03:00

Вячеслав Детков стал самым богатым главврачем медучреждения Санкт-Петербурга в 2019 году. Фото: dgb-19.ru

Им стал руководитель Детского клинического центра имени Раухфуса с доходом в 18,4 млн рублей

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Комздрав опубликовал доходы главных врачей медучреждений Санкт-Петербурга за минувший 2019 год. Судя по документу, самым богатым руководителем стал Вячеслав Детков, главврач Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса. Его доход за год составил чуть больше 18,4 млн рублей. При этом в прошлом году он заработал в 6 раз меньше.

Деткова не раз награждали государственными грамотами и благодарностями. Фото: dgb-19.ru

- Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании следующий: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2094 кв.м., квартира в пользовании площадью 43 кв.м. Автомобилей не имеет, - сообщается в официальном документе о доходах Деткова.

Последние доходы Вячеслава Деткова. Фото: zdrav.spb.ru

Руководитель Детской клиники Раухфуса является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук и полковником медслужбы запаса. На текущую должность он пришел в 2014 году.

Добавим, что на втором месте рейтинга находится главврач Мариинской больницы Олег Емельянов с доходом в 14,6 млн рублей. Следом идет главврач городского Онкоцентра Владимир Моисеенко с 10,8 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU