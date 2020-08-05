2020-08-05T01:35:53+03:00
Общество

Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году

Им стал руководитель Детского клинического центра имени Раухфуса с доходом в 18,4 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Вячеслав Детков стал самым богатым главврачем медучреждения Санкт-Петербурга в 2019 году. Фото: dgb-19.ruВячеслав Детков стал самым богатым главврачем медучреждения Санкт-Петербурга в 2019 году. Фото: dgb-19.ru
Изменить размер текста:

Комздрав опубликовал доходы главных врачей медучреждений Санкт-Петербурга за минувший 2019 год. Судя по документу, самым богатым руководителем стал Вячеслав Детков, главврач Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса. Его доход за год составил чуть больше 18,4 млн рублей. При этом в прошлом году он заработал в 6 раз меньше.

Деткова не раз награждали государственными грамотами и благодарностями. Фото: dgb-19.ru

Деткова не раз награждали государственными грамотами и благодарностями. Фото: dgb-19.ru

- Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании следующий: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2094 кв.м., квартира в пользовании площадью 43 кв.м. Автомобилей не имеет, - сообщается в официальном документе о доходах Деткова.

Последние доходы Вячеслава Деткова. Фото: zdrav.spb.ru

Последние доходы Вячеслава Деткова. Фото: zdrav.spb.ru

Руководитель Детской клиники Раухфуса является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук и полковником медслужбы запаса. На текущую должность он пришел в 2014 году.

Добавим, что на втором месте рейтинга находится главврач Мариинской больницы Олег Емельянов с доходом в 14,6 млн рублей. Следом идет главврач городского Онкоцентра Владимир Моисеенко с 10,8 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году
400 тысяч рублей штрафа получила стройкомпания из Санкт-Петербурга, чьи рабочие массово заболели коронавирусом
Деревянный амфитеатр «Лахта Центра» принял первый концерт
Крошик напугал петербуржцев светящимися глазами в ночи
Пьяный водитель каршеринга устроил дрифт на Дворцовой набережной
10-летнюю девочку вторые сутки разыскивают в Санкт-Петербурге
Воздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленобласти
Участники Versus снялись с нового баттла из-за смерти рэпера Картрайта
Жительница Мурино вышла в финал международного конкурса красоты среди девушек-инвалидов
Власти Санкт-Петербурга начали массовые проверки торговых центров
Аномальный рост безработицы выявили в Санкт-Петербурге в 2020 году
Сын петербуржца, умершего от коронавируса, требует через суд компенсации от больницы
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кировском районе 5 августа
Петербуржцев просят спасти медведей от голода, оставшихся без работы из-за закрытия цирка-шапито
Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными продлят в Санкт-Петербурге
«Постковидная» диспансеризация началась в Ленинградской области
Дежурные бригады приготовились к подтоплениям из-за ливня в Санкт-Петербурге
ФК «Ленинградец» начнет новый сезон матчем на стадионе в Рощино
Автомобильный объезд Гатчины откроется 7 августа
Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре
Новые фонари установили на Дворцовой улице в Санкт-Петербурге