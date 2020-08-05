2020-08-05T11:03:08+03:00
Общество

Масочный режим ужесточили в метро Санкт-Петербурга

При входе у пассажиров требуют надеть индивидуальные средства защиты
Сергей ВОЛЧКОВ
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В метро опять начали требовать лайки.В метро опять начали требовать лайки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Северной столице складывается, в целом, благополучно, расслабляться еще рано. В очередной раз жителям Санкт-Петербурга решил напомнить об этом Смольный - с сегодняшнего дня, 5 августа, в городском общественном транспорте ужесточили перчаточно-масочный режим.

- Губернатор недоволен тем, как у нас соблюдаются санитарные нормы, - неофициально сообщили "Комсомолке" в подземке. - Если так пойдет и дальше - город могут снова закрыть на карантин.

Жесткий запрет на появление без маски распространяется не только на метро, но и на весь общественный транспорт - автобусы, трамваи, троллейбусы - а также на такси. За нарушение особого режима гражданам грозит штраф до 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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