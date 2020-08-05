Концерт в память об Энди Картрайте состоится в Санкт-Петербурге 7 августа
В Санкт-Петербурге 7 августа 2020 года пройдет концерт в память о рэпере Энди Картрайтере, которого расчленила собственная жена Марина Кохал. Организатором мероприятия стали друзья музыканта, в том числе организатор Versus Battle Ресторатор.
- Собираемся вместе, чтобы почтить память нашего друга, поэта, легенду андеграунда, - написал на своей странице в Instagram Александр Тимарцев, известный как организатор Versus Battle Ресторатор. – Хотим проводить пацана достойно!
В пространстве GLAVLOFT на Лиговском проспекте выступят несколько артистов: DMT XIII, Кажэ, Крип-а-Крип, KnownАim, Наби Набат, Gokilla, Jekajio, Виктор Стельмах (Витя CLassic), Dani Desh и другие.
По словам Ресторатора, все вырученные средства от продажи билетов (входной стоит 600 рублей) будут переданы маме Александра Юшко, которая готовится к похоронам сына. Правда, произойдет это не раньше, через месяц. Следователям предстоит провести еще несколько судмедэкспертиз, чтобы установить причину смерти рэпера.
Напомним, по версии следствия, к смерти Картрайта может быть причастна его жена – именно 36-летняя Марина Кохал расчленила его, обнаружив, по ее словам, мертвым. Сейчас Кохал задержана на два месяца - до 30 сентября 2020 года. Свою вину она не признает.
В Санкт-Петербурге арестована жена Энди Картрайта, обвиняемая в его убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU