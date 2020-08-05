Концерт в память об Энди Картрайте состоится в Санкт-Петербурге 7 августа

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:49:34+03:00

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В Санкт-Петербурге 7 августа 2020 года пройдет концерт в память о рэпере Энди Картрайтере, которого расчленила собственная жена Марина Кохал. Организатором мероприятия стали друзья музыканта, в том числе организатор Versus Battle Ресторатор.

- Собираемся вместе, чтобы почтить память нашего друга, поэта, легенду андеграунда, - написал на своей странице в Instagram Александр Тимарцев, известный как организатор Versus Battle Ресторатор. – Хотим проводить пацана достойно!

В пространстве GLAVLOFT на Лиговском проспекте выступят несколько артистов: DMT XIII, Кажэ, Крип-а-Крип, KnownАim, Наби Набат, Gokilla, Jekajio, Виктор Стельмах (Витя CLassic), Dani Desh и другие.

По словам Ресторатора, все вырученные средства от продажи билетов (входной стоит 600 рублей) будут переданы маме Александра Юшко, которая готовится к похоронам сына. Правда, произойдет это не раньше, через месяц. Следователям предстоит провести еще несколько судмедэкспертиз, чтобы установить причину смерти рэпера.

Напомним, по версии следствия, к смерти Картрайта может быть причастна его жена – именно 36-летняя Марина Кохал расчленила его, обнаружив, по ее словам, мертвым. Сейчас Кохал задержана на два месяца - до 30 сентября 2020 года. Свою вину она не признает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794179" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге арестована жена Энди Картрайта, обвиняемая в его убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU