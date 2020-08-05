2020-08-05T13:59:32+03:00
Общество

Ростехнадзор остановил строительство метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений

Проблемы нашли на Калининско-Красносельской ветке
Петр КИБЕР
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Строительство метров Петербурге приостановили на 90 суток.Строительство метров Петербурге приостановили на 90 суток.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургское управление Ростехнадзора остановило работы на коричневой ветке метро. Стойка, по мнению проверяющих, велась с грубыми нарушениями, которые грозили жизни и здоровью рабочих.

- В ходе внеплановой проверки в отношении ОАО «Метрострой» выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности, которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, - сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Нарушения найдены на объекте «Участок специального транспортного строительства (Шахта № 845 бис)», входящем в Красносельско-Калининскую - коричневую ветку. Инспекторам не понравилось, как организована вентиляция шахты. Претензии были также к оборудованию водоотлива и откаточным путям при эксплуатации опасного производственного объекта, коим считается метро.

На «Метрострой» завели административное дело за грубое нарушение требований промышленной безопасности. 5 августа деятельность компании приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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