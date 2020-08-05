2020-08-05T16:45:21+03:00
Происшествия

Бывший капитан судная Rhosus рассказал, как в Бейруте оказалась селитра, взорвавшаяся в порту

В 2013 году Борис Прокошев с экипажем лично доставил опасный груз в Ливан
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Порт Бейрута после мощного взрыва.Порт Бейрута после мощного взрыва.Фото: REUTERS
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Пока власти Бейрута оценивают размеры ущерба от мощного взрыва, который прогремел в ливанском порту 4 августа в порту, эксперты пытаются установить истинные причины трагедии. Известно, что взорвались 2 тонны селитры, но почему? Это главный вопрос, на который пока нет точного ответа. Но у бывшего капитана судна Rhosus Борис Прокошев, который в 2013 году и доставил этот груз в Бейрут, есть свои догадки.

- Мы зашли в порт Бейрута за дополнительным грузом, работа затянулась, так как груз был очень тяжелым, - вспоминает Прокошев. - Дальше мы должны были идти в Мозамбик, но судовладелец - хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин - предложил нам двигаться на Кипр, где он находился. И тут власти Бейрута запретили нам это делать, так как оказалось, что мы не оплатили расходы.

После этого экипаж арестовали, капитан и трое моряков находились в заложниках 11 месяцев! Когда их освободили, они вернулись по домам, а груз там так и остался.

- Насколько я знаю, после нашего отъезда всю селитру в 2016 году выгрузили на склад в порту Бейрута, а само судно утонуло. Грузовладелец из Мозамбика почему-то его не забрал, а местные власти делали вид, что ничего не знают про взрывоопасный товар.

Взрыв в порту Бейрута потопил круизное судно Orient Queen .

ИСТОЧНИК KP.RU

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