Гендиректор компании из Санкт-Петербурга получил уголовное дело, «забыв» про зарплату во время пандемии
Следком возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из компаний Санкт-Петербурга, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам с января по июль 2020 года. Особенно рабочим не хватало денег в трудное время пандемии коронавируса. Они пожаловались в прокуратуру Выборгского района, а затем надзорное ведомство доложило обо всем в СК.
- 42-летний предприниматель не выплатил за 7 месяцев свыше 15 миллионов рублей заработной платы. В числе пострадавших оказался 51 сотрудник. При этом гендиректор имел реальную возможность выплатить деньги, - сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Расследование уголовного дела сейчас продолжается. В худшем случае горе-предпринимателю грозит лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные руководящие должности.
ИСТОЧНИК KP.RU