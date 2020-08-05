2020-08-05T17:22:46+03:00
Происшествия

Гендиректор компании из Санкт-Петербурга получил уголовное дело, «забыв» про зарплату во время пандемии

42-летний предприниматель задолжал своим работникам больше 15 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гендиректор одной из компаний Санкт-Петербурга 7 месяцев не выплачивал зарплату 51 сотруднику, за что получил уголовное дело.Гендиректор одной из компаний Санкт-Петербурга 7 месяцев не выплачивал зарплату 51 сотруднику, за что получил уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следком возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из компаний Санкт-Петербурга, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам с января по июль 2020 года. Особенно рабочим не хватало денег в трудное время пандемии коронавируса. Они пожаловались в прокуратуру Выборгского района, а затем надзорное ведомство доложило обо всем в СК.

- 42-летний предприниматель не выплатил за 7 месяцев свыше 15 миллионов рублей заработной платы. В числе пострадавших оказался 51 сотрудник. При этом гендиректор имел реальную возможность выплатить деньги, - сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. В худшем случае горе-предпринимателю грозит лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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