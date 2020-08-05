Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты в многоэтажке на Малой Балканской

Котенка спасли из вентшахты дома на Малой Балканской. Фото: vk.com/koshkispas

В Санкт-Петербурге спасатели вытащили котенка из глубокой вентиляционной шахты. Как бедолага попал в западню, не сообщается. Сотрудники «Кошкиспаса» незамедлительно выехали на заявку посреди минувшей ночи. Узник находился по адресу Малая Балканская, д.36, к.1. Из квартиры заявителя котенка найти не удалось, поэтому спасатели решили по старой доброй традиции подняться на чердак.

Слава богу, бедолага не травмировался. Фото: vk.com/koshkispas

- Вечером на адрес выехали Артем, Настя и добровольный помощник Алексей. Поиски котенка из квартиры ничего не дали. Поэтому в двенадцатом часу ночи ребята подождали ключей от чердака. И вот с него, в одной из центральных шахт, нашли бедолагу, - рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Достать котенка получилось только с чердака. Фото: vk.com/koshkispas

Спасатели собрали специальные веревки, зацепили котейку и вытащили его наверх. Волонтеры призывают закрывать решетками все выходы вентшахт в квартирах, чтобы уберечь своих питомцев от подобных «приключений».