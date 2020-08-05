Ради экшн-сцены в "Тайнах следствия" пришлось "взорвать" лабораторию и создать бутафорский труп

Первые фото со съемочной площадки сериала "Тайны следствия". Фото: Андрей ГАШЕВ

Ради экшн-сцены в Тайныэах следствия пришлось "взорвать" лабораторию и создать бутафорский труп

Уже месяц в Петербурге снимают юбилейный 20-й сезон популярного детективного сериала "Тайны следствия". В один из съемочных дней "Комсомолке" удалось побывать на площадке и понаблюдать за процессом. Первым эпизодом стала сцена, как двое людей в спецодежде выносят тело в черном мешке.

- По сценарию, в этой серии случился взрыв в научной лаборатории, в результате погиб ученый, - поясняет режиссер картины Егор Баринов. - Сейчас мы снимаем сцену, где Швецова только что прибыла на место и пытается разобраться в произошедшем. На первый взгляд все случайно, но это только на первый взгляд. И, как всегда, наш чудесный следователь Мария Сергеевна в итоге во всем разберется.

Как рассказали сотрудники, ответственные за реквизит, создать создать бутафорский труп оказалось не так-то просто. В большой черный мешок пришлось положить коробки, подушки и лопату. Последнюю - для "жесткости" конструкции.

Ожидается что новые серии "Тайн следствия" выйдут на экраны в декабре 2020 года.