Санкт-Петербург поборется за туристический «Оскар» в пяти номинациях

Санкт-Петербург посоревнуется за "Оскар" в сфере туризма в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на пандемию коронавируса, Санкт-Петербург может получить туристический «Оскар» за 2020 год сразу в пяти номинациях. Речь идет о престижной премии World Travel Awards. Победить Северной столице удастся, если за нее проголосует больше всего экспертов из сферы туризма или владельцев туркомпаний, путешественников и даже обычных горожан. Поддержать Санкт-Петербург можно на официальном сайте премии по ссылке.

- В 2020 году город представлен в пяти номинациях – «Ведущее городское направление Европы», «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок», «Ведущее круизное направление Европы», «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием». Также в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» есть наш комитет по развитию туризма, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в прошлом году Санкт-Петербург взял два туристических «Оскара» за лидирующее направление городского туризма в Европе, а также культурное направление мира.