Градсовет забраковал проект развлекательного парка «Лукоморье» в Пушкине

Проект парка "Лукоморье" не понравился Градсовету. Фото: Jora Vision Europe / ООО «САНЛАЙН-СТРОЙ»

Строительство крупного развлекательного парка «Лукоморье» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга судя по всему откладывается. Градсовет забраковал проект, созданный голландскими архитекторами. Иностранцы не до конца поняли что они создают и для кого.

- Работа с голландскими партнерами далась непросто, поскольку архитекторы из Нидерландов не до конца понимают, что создают проект для города с богатыми культурным наследием, - приводит слова главного архитектора проекта Марины Каупонен газета «Петербургский дневник».

Кроме «небрежности» и «странности» фасадов будущего сооружения, вопросы у Градсовета вызвала и планировка «Лукоморья». Изначально, развлекательный центр должен был разместиться у Буферного парка Детского Села, однако почему-то «залез» на его территорию.

Тем не менее, саму идею строительства «Лукоморья», в основу которого легли сказки Пушкина, в Комитете по градостроительству Петербурга поддержали. Однако проект попросили доработать.