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Съемки фильма про Шостаковича ограничат движение на Васильевском острове

Проезд по набережной Макарова закроют на три дня
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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На стрелке Васильевского острова ограничат движение транспорта. Фото: Яндекс.Карты

На стрелке Васильевского острова ограничат движение транспорта. Фото: Яндекс.Карты

Серьезные ограничения движения ожидают петербургских автомобилистов в ближайшие выходные. На Васильевском острове, из-за съемок фильма, запретят проезд и парковку. Здесь развернется работа над картиной про композитора Дмитрия Шостаковича.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Седьмая Симфония» движение транспортных средств с 23:00 7 августа до 05:00 10 августа по набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Тифлисской улице, Тифлисскому переулку будет прекращено., - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Кроме этого, с 06:00 7 августа до 05:00 10 августа автомобилям запретят парковаться на набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Тифлисской улице, в Тифлисском переулке, на площади Академика Сахарова, Биржевой линии и в Биржевому проезде от Тифлисского переулка до Менделеевской линии.

Напомним, что фильм про создание Седьмой (блокадной) симфонии Дмитрия Шостаковича снимает режиссер Алексей Учитель.

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