Пропавшего маленького мальчика нашли в Ломоносове

Женщина-участковый нашла пропавшего ребенка в Ломоносове. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Петродворцового района Петербурга нашли шестилетнего мальчика, который пропал вечером 5 августа. С заявлением об исчезновении сына с детской площадки подала его мать, которая отпустила ребенка гулять одного, а сама пила дома.

- Около 20:30 по номеру 02 позвонила 46-летняя жительница города Ломоносова с сообщением о пропаже ее сына. Она рассказала, что мальчик несколько часов назад ушел гулять на детскую площадку, но потом пропал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Последний раз своего ребенка женщина видела гулявшим с семейной парой, у которой тоже был ребенок.

На поиски мальчика был поднят весь личный состав полиции и, через пару часов поиска, малыш был найден. Его обнаружила участковый Анна Юсупова. По счастью, с ребенком все оказалось в порядке.

А вскоре нашлась и его мать. Женщина была пьяна. Известно что она и ее сожитель ранее судимы. Учитывая все обстоятельства, женщину могут привлечь в ответственности, а на семью обратят внимание органы опеки.