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Петербургские полицейские поймали мигранта, который устроил драку по национальному признаку

Виновнику грозит до шести лет тюрьмы.
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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Полиция задержала мужчину, устроившего драку на национальной почве.

Полиция задержала мужчину, устроившего драку на национальной почве.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Центра «Э» ГУ МВД России задержали мужчину, который устроил драку на Якорной улице в Петербурге со своими этническими противниками. Нападение на двоих прохожих сам агрессор снял на телефон. По опубликованному в соцсетях видео его и нашли полицейские.

- На записи был запечатлен момент агрессии в отношении пострадавших: на нем видно, как двое мужчин убегают, а автор ролика сопровождает свои действия громкими высказываниями, унижающими достоинство конкретных людей и определенной национальности в целом, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

В полиции национальности дравшихся не уточняют.

Задержанным оказался 40-летний мужчина, уже попадавший в поле зрения полиции из-за побоев. В отношении него Следственным комитетом возбуждено дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Наказание по ней предусматривает от штрафа до шести лет тюрьмы.

Криминал