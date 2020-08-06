Игрока «Зенита» посадили на карантин из-за теста на коронавирус

Один из игроков "Зенита" сел на карантин из-за теста на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сомнительный тест на коронавирус стал причиной карантина в петербургском «Зените». Один из футболистов, который и сдал злосчастный тест, уже отправлен на самоизоляцию. А вот о массовом заболевании речи не идет.

- Слухи о вспышке коронавирусной инфекции среди спортсменов не соответствуют действительности. Сине-бело-голубые соблюдают санитарный регламент и своевременно передают данные по этому вопросу в Роспотребнадзор и Российскую Премьер-лигу, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

В клубе заверили, что все, кроме одного футболисты в полном порядке и готовятся к матчу за Суперкубок России против «Локомотива», который пройдет 7 августа в Москве.

Напомним, что в новом розыгрыше Премьер-лиги сезона 2020/21 «Зенит» стартует 11 августа. Игра с «Ротором», вернувшимся в высший дивизион российского футбола, пройдет в Волгограде. Попасть на нее смогут 14 тысяч болельщиков. Билеты на игру раскупили всего за пару часов.