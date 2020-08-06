18 тысяч хищных клопов попали в Санкт-Петербург через Пулково

18 тысяч клопов приехали в Пулково, чтобы защищать плодовые культуры Ленобласти. Фото: ursn.spb.ru

18 тысяч хищных клопов вида Orius laevigatus попали в Санкт-Петербург через грузовой терминал Пулково. Беспокоится рано, поскольку «посылка» предназначалась для одной из местных компаний. К тому же эти малютки (размер их действительно невелик – от 2,5 до 3 миллиметров – Прим. Ред.) поедают всяких насекомых-вредителей вроде тлей и белокрылок. В общем, их миссия – защищать овощи и цветы.

Сотрудники Россельхознадзора уже провели ветеринарный контроль клопов. Никаких нарушений инспекторы не выявили, так что насекомые продолжили движение к адресу получателя.

- Насекомые-энтомофаги прибыли в Россию из итальянского города Чезена. Их доставили через воздушный транспорт из Москвы. Организатором является компания, которая занимается оптовыми поставками сельскохозяйственной продукции. А получатель – предприятие из Ленобласти, выращивающее плодовые и ягодные культуры, - поясняют в пресс-службе Россельхознадзора.