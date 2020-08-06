Родители, истязавшие детей кулаками и кипятком, пойдут под суд в Санкт-Петербурге

Громкое дело о паре, истязавшей своих детей в 2019 году в Санкт-Петербурге, наконец-то передают в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Фрунзенского района доработала обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении родителей, которые на протяжении 5 месяцев истязали своих детей. Мальчику и девочке еще не исполнилось шести лет. О пытках стало известно, когда дочь попала в реанимацию после того, как мать и отец обливали ее кипятком. Малютка получила тяжелые травмы.

- Также, по версии следствия, с августа по декабрь 2019 года обвиняемые систематически избивали своих детей и лишали девочку и мальчика воды и пищи. Сейчас ребята находятся под опекой в специализированном учреждении, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Теперь громкое дело направят в суд. Мать и отец получили обвинения по двум уголовным статьям – за истязание детей и неисполнение обязанности по их воспитанию. Им грозит до 7 лет лишения свободы.