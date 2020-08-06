Пять торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях по коронавирусу

В нескольких ТЦ Санкт-Петербурга нашли нарушения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция нашла пять торговых центров в Санкт-Петербурге с нарушениями по коронавирусу. Напомним, ранее губернатор Александр Беглов заметил массу недочетов в работе ТЦ и пригрозил им закрытием.

Массовые проверки от Смольного в итоге участились. За текущую неделю инспекторы заглянули в 10 торговых центров. Половина из них работала с нарушениями. За масками и дезинфекцией там следили пристально, но про другое забыли.

- Нарушения выявили в следующих ТРЦ: «Гулливер», «Атмосфера», «Международный», «Лиговъ» и «Континент» на Бухарестской. В основном, так работали фудкорты в обход запрета. К примеру, в ТРЦ «Континент» с фудкортом работал и каток, однако данные нарушения незамедлительно устранили, - передает пресс-служба ГАТИ.

Провинившимся ТРЦ теперь грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.