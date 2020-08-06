Фрик-модель с татуировками на лице перерезала горло возлюбленному на вечеринке в Кудрово

Девушка-фрик вонзила нож в горло своего парня на вписке в Кудрово. Фото: СОЦСЕТИ

23-летняя фрик-модель вонзила нож в горло своего возлюбленного на пьяной вечеринке в Кудрово. Удивительно, но раненый парень чудом остался жив. Его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в Токсовскую больницу. За его жизнь борются медики. А эксцентричную девушку с татуировками на лице задержали и посадили в изолятор временного содержания.

В соцсетях ребята мило отзывались друг о друге. Фото: СОЦСЕТИ

- Девушка призналась, что поссорилась со своим 25-летним парнем в ходе распития спиртных напитков. Известно, что они оба не работают и снимают данную квартиру под найм. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

С места изъяли следы крови, отпечатки пальцев и сам нож. Теперь девушке грозит тюрьма. Судя по ее странице в соцсетях, она вела, мягко говоря, асоциальный образ жизни.