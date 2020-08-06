Предполагаемого помощника террористов арестовали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отправили в следственный изолятор мужчину, обвиняемого в содействии террористам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Предполагаемого пособника террористов посадили в СИЗО в Санкт-Петербурге. 27-летнего мужчину задержали на днях силами СК и МВД и оперативно заключили под стражу. Ему грозит несколько лет тюрьмы.

Как считает следствие, злоумышленник с августа 2018 года по март 2019-го обосновался в квартире одного из домов на улице Димитрова. Там он подружился с лицами, принимавшими участие в войне в Сирии. По версии сотрудников Следкома, обвиняемый оказывал террористам всяческую поддержку в плане технических возможностей. Например, он передавал им SIM-карты для активации интернет-мессенджеров, которыми пользовались преступники.

- Мужчине предъявлено обвинение, он арестован. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.