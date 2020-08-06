Смольный ускорит страховые выплаты зараженным медикам Санкт-Петербурга

Смольный обещает ускорить начисление президентских выплат медикам, заболевшим коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный пообещал ускорить начисление единовременных страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом. Это произошло после того, как в некоторых городских СМИ появилась информация о том, что данные деньги не дошли до многих медработников.

Напомним, эти выплаты инициированы президентом Владимиром Путиным. В Северной столице их распределяет Фонд социального страхования. От медика требуется соответствующая справка. В случае смерти врача с родственников требуют специальный акт о расследовании заболевания.

- Из медицинских организаций в региональное отделение Фонда социального страхования переданы данные по 2283 заболевшим и 3 скончавшимся медикам. По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева отправка сведений из медучреждений для начисления страховых выплат должна быть ускорена, - отмечают в пресс-службе Смольного.

По официальной информации, в Санкт-Петербурге 4405 медработников уже получили выплаты по 300 тысяч рублей. Также семьям 19-ти врачей, погибших от COVID-19, досталось по 1 млн рублей.