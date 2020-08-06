Роспотребнадзор рассказал, где можно купаться в Санкт-Петербурге после проверки в августе

Роспотребнадзор вновь проверил качество воды в реках и озерах Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор в очередной раз проверил качество воды в разных акваториях Санкт-Петербурга. К сожалению, по данным на начало августа 2020 года, все объекты снова не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Специалисты уже отобрали 624 пробы воды на химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты их не порадовали. Да и качество песка на пляжах далеко от идеального.

- Выполнены исследования 44 проб песка, из которых 5 проб, отобранных в июле на пляжах Курортного района «Белые ночи», «Белая гора», «Детский («Северный») и «Ласковый», не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям, - передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В итоге специалисты не рекомендуют использовать зоны отдыха в любом районе города для купания. А вот позагорать на пляжах в большинстве случаев можно без всякой опаски.