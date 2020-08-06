Телебашня Санкт-Петербурга отключила подсветку в знак траура по погибшим в Бейруте

Подсветка на телебашне Санкт-Петербурга погасла в знак траура по погибшим во взрыве в Бейруте. Фото: Александр ГЛУЗ

Телебашня Санкт-Петербурга отключила свою подсветку в ночь с 6 на 7 августа. Это сделано в знак траура по погибшим в ливанском Бейруте. Напомним, в городском порту произошел мощный взрыв, который, по последним данным, унес жизни 130 человек. В числе пострадавших – около 5 тысяч.

На телебашне Северной столицы обесточили все 644 светильника, расположенные в виде светящихся колец. Работать останутся только сигнальные огни.

- Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся – это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям, - комментируют в Смольном.

Напомним, что городском Доме национальностей на улице Моховой открыли временный мемориал памяти жертв взрыва в Ливане. Там располагается книга соболезнований, в которой любой желающий может написать слова поддержки, предназначенные жителям Бейрута. Позднее книгу передадут официальным представителям Ливана.