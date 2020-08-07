Девять ТЦ Санкт-Петербурга проверили на соблюдение масочного режима

Сотрудники ККИ Санкт-Петербурга стали массово проверять ТЦ на соблюдение масочного режима во время коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга прошелся по девяти торговым центрам города с целью проверить соблюдение масочного режима. Рейды начались одновременно в ТЦ, находящихся в разных районах города. В результате проверок специалисты обследовали примерно300 объектов, работающих на территории комплексов: магазины, общепиты, парикмахерские и т.д. Без нарушителей не обошлось. Но в этот раз они получили лишь предупреждения.

- В случае выявления нарушения при повторной проверке в отношении собственников торговых объектов будут составляться протоколы об административном правонарушении, - подчеркивают в пресс-службе ККИ.

В целом, инспекторы отмечают, что меры безопасности многими соблюдаются исправно. Например, охранники не пускают в ТЦ людей без масок, почти во все магазинах есть антисептики и разметка для социальной дистанции. Тем не менее, проверки продолжаться на регулярной основе.