Девушка погибла под колесами иномарки в Шушарах

Девушка-пешеход погибла под колесами машины, когда перебегала дорогу. Фото: кадр с видео vk.com/dorinspb

Трагичная и нелепая ситуация произошла в ночь на пятницу в микрорайоне Славянка в Шушарах. Здесь, под колесами иномарки погибла девушка-пешеход. При этом под машину она свалилась сама.

- 7 августа около 00:02 на Московском шоссе, поселок Шушары, Московская Славянка 19А водитель (мужчина 1982 г.р.), управляя автомобилем «Zotye T600», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода - неустановленную женщину на вид 20-25 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От полученных травм девушка погибла на месте. Чтобы понять, как произошло смертельное ДТП, инспекторам пришлось смотреть видео с камер наблюдения. Оказалось, что девушка перебегала дорогу в неположенном месте. Она успела перейти один поток движения и перелезала через разделительные ограждения, когда запнулась и упала с них на дорогу прямо под колеса машины.

Водитель кроссовера даже не успел понять, что произошло, когда его машины переехала лежавшего на асфальте человека.