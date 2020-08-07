Грабитель с ножом забрал 7500 рублей из кассы «Дикси» в центре Санкт-Петербурга

Грабитель с ножом забрал деньги из кассы "Дикси" на Рылеева. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти ищут мужчину средних лет и среднего роста, который совершил разбойное нападение на супермаркет «Дикси» в центре Санкт-Петербурга. Преступник ворвался в магазин и, угрожая ножом, потребовал от молодой кассирши отдать деньги из кассы.

- 6 августа в 06:17 в полицию обратился заместитель администратора магазина «Дикси» с сообщением о том, что около 05:20 неизвестный мужчина в медицинской маске вошел в помещение магазина на улице Рылеева, где, угрожая ножом продавцу-кассиру, совершил хищение 7500 рублей выручки из кассового аппарата, - сообщает источник в правоохранительных органах.

С места происшествия преступник сбежал, перепуганные продавцы набрали номер 02. Приехавшим полицейским девушка-кассир рассказала, что грабитель был чуть ниже среднего роста - около 170 сантиметров, у него были седые волосы. Возраст - примерно 35-40 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.