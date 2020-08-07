Гатчина может стать столицей Ленобласти к 2021 году

Гатчину давно хотят наделить столичными функциями Фото: Олег ЗОЛОТО

Реконструированную объездную дорогу вокруг Гатчины открыли сегодня в Ленобласти. Это участок федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь.

После открытия губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил: теперь транспортная доступность города позволяет вернуться к реализации проекта создания областной столицы. Напомним, речь об этом идет с 2017 года.

Тогда областные власти говорили, что Правительство области переберется в Гатчину к 2022 году. Потом, казалось, что идея заглохла, области каждый год стали назначать новую столицу... Но, как оказалось, проект никуда не делся. И первые столичные функции, если все пойдет по плану, Гатчина получит уже в следующем году.

- "Хотим просчитать все в октябре-ноябре, - пояснил журналистам Александр Дрозденко. - Мы получили поддержку на всех федеральных уровнях. 2021 год - начало реализации проекта. До этого, конечно, та дорога, которая была на Гатчину, не позволяла комфортно добираться до города. И это нас сдерживало. А сейчас логистика нам позволяет.