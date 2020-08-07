Художник Туман Жумабаев умер в Петербурге на 59-м году жизни. Фото: tumanart.ru

Известный художник Туман Жумабаев умер в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни. О скоропостижной смерти живописца, которая наступила ранним утром 7августа, сообщается на его странице в социальных сетях.

- Сегодня 7 августа в 5.30 утра не стало Тумана. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении на странице в Инстаграме арт-галереи художника.

Туман Жумабаев - уроженец Киргизской ССР. Он появился на свет в небольшом селе Карасу в 1962 году. В 1979 году переехал в Ленинград, где через два года поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова (сейчас — имени Рериха).

В 1991 окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 2002 года был членом Союза художников Санкт-Петербурга, а с 2006 года - членом Общества художников-портретистов Америки.

Жумабаев был автором множества картин, которые выставляются в музеях России, США, Польши, Венгрии, Китая и других стран.