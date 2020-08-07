Суд приостановил работу гостиницы в Репино из-за нарушений по коронавирусу

Гостиницу в Репино временно закрыли из-за нарушений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд приостановил на 10 суток работу гостиницы «Репинская», в которой сотрудники Роспотребнадзора нашли массу нарушений по коронавирусу. Проверка показала, что персонал отеля не носит маски и перчатки и не имеет антисептиков. Температуру на входе не проверяли у 90% работников. Да и в помещениях не было обеззараживателя воздуха. Во время пандемии это чревато серьезными последствиями.

- К материалам дела приложили жалобу посетительницы гостиницы. Гендиректор организации вину признал и сообщил, что в данный момент весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, а другие нарушения также устранены, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Однако судья все равно признал владельца гостиницы виновным. С 27 июля она уже не принимает посетителей и готовится к новому открытию по всем стандартам безопасности.