Зону платной парковки начали красить в синий цвет в Санкт-Петербурге

Зону платной парковки перекрасят в синий цвет в центре Санкт-Петербурга до 1 сентября. Фото: Смольный

В центре Санкт-Петербурга дорожную разметку парковки начали красить в синий цвет. По мнению властей так водителям будет гораздо проще ориентироваться на проезжей части и без труда найти границу платных мест.

Новшество появилось после возникновения нового ГОСТ. Теперь разметку наносят вручную по специальному скотчу в виде прерывистой линии шириной 50 на 10 сантиметров. Материал состоит из холодного пластика с микростеклошариками.

- Пилотная зона синего парковочного пространства в Санкт-Петербурге располагается на 27 улицах: Восстания, Кирочной, Короленко, Чехова, Моховой, Пестеля, Белинского, Виленского, Жуковского и т.д. Сюда же входят и проспекты Лиговский и Литейный. Полный список улиц можно посмотреть на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, - сообщают в Смольном.

Добавим, что зону платной парковки в центре Северной столицы перекрасят до 1 сентября.