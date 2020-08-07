Пьяная москвичка ударила по лицу полицейского в Пулково

Москвичка напилась в Пулково и подралась с полицейским.

Дебоширка пару раз влепила по лицу полицейского в Пулково. Пассажирка оказалась сильно пьяна. Конфликт с сотрудником МВД начался, когда дама пыталась во чтобы то ни стало попасть на самолет, направлявшийся в Москву. Ее неадекватное поведение заметил бдительный полицейский, попросивший пройтись до дежурной части.

- На 34-летнюю жительницу Московской области хотели составить административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. При доставлении в дежурную часть она вела себя агрессивно, грубо оскорбляла полицейских и нанесла несколько ударов по лицу одного из стражей правопорядка. На замечания женщина не реагировала, - рассказывают в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Протокол дебоширке все-таки вручили. Ей грозит арест до 15 суток или штраф до 1,5 тысячи рублей. Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции ей не светит.