1,5 миллиона петербуржцев пройдут диспансеризацию в 2020 году

В Комздраве рассказали о ходе диспансеризации в Санкт-Петербурге во время коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что в 2020 году диспансеризацию в поликлиниках Санкт-Петербурга смогут пройти около 1,5 миллиона человек. К слову, в прошлом «докоронавирусном» году на медицинском осмотре побывали 1,7 млн горожан. Всем петербуржцам старше 40 можно проходить диспансеризацию ежегодно, однако в этот раз в Комздраве советуют обращаться в поликлиники более молодым возрастам.

- Диспансеризация возобновилась во всех поликлиниках, но с ограничениями по коронавирусу. Она направлена на выявление онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Рекомендуем пройти врачей более молодым возрастам: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годов рождения, - сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению Комздрава Лариса Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что диспансеризацию можно действительно пройти во всех городских поликлиниках кроме той, что находится на Ленсовета.