Водитель фуры насмерть разбился на ЗСД

Водитель "Скании" насмерть разбился на ЗСД, влетев в транспорт дорожных рабочих. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель фуры насмерть разбился в жестком ДТП на ЗСД в Санкт-Петербурге. Все произошло на третьем километре платной автодороги около 15:54. Мужчина, управлявший грузовиком «Скания», по неизвестным причинам не заметил стоящий в первом ряду автомобиль дорожных рабочих. В итоге фура на скорости влетела в припаркованную машину.

Кабину грузовика напрочь расплющило. Шансов выжить у водителя не было. Из-за страшных травм теперь его проблематично опознать.

Страшно представить, что случилось с водителем. Фото: vk.com/spb_today

- Личность погибшего водителя устанавливается. Дорожные рабочие остановились в первом ряду, зашли вперед своего транспорта и убирали дорожные знаки. В это время водитель Scania с полуприцепом совершил наезд на припаркованный автомобиль Man. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.