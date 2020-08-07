«Сапсан» маршрута «Санкт-Петербург - Москва» на час застрял в глуши под Новгородом

"Сапсан" маршрута "Санкт-Петербург - Москва" встал в чистом поле под Новгородом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Читатели «Комсомолки» рассказали редакции, что «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, застрял в глуши где-то между Новгородской и Тверской областями. По словам очевидцев, проводники сетуют на некую техническую причину. Скоростной поезд стоит уже целый час.

Вид, конечно, на загляденье, но люди рассчитывали вовремя попасть в столицу.

- «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву, который стартовал в 19:00, уже час стоит в чистом поле. Прикрепляем фотографию примерного местоположения. Проводники нам говорят только, что по техническим причинам, и они сами не знают, надолго ли. Беспокоимся, может, сбили кого-то, - пишут читатели «КП-Петербург»

К сожалению, журналистам «КП-Петербург» не смогли оперативно ответить в пресс-службе РЖД по факту внезапной задержки. Судя по расписанию, в Москве поезд должен был быть изначально в 22:58, однако он, очевидно, существенно задержится. Мы будем следить за развитием событий.