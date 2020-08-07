Названа стоимость тарифа ОМС на реабилитацию петербуржцев, переболевших коронавирусом

Стало известно, во сколько обойдется реабилитация петербуржцев, переболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, во сколько денег обойдется реабилитация петербуржцев, которые переболели коронавирусом. Раньше существовал похожий тариф ОМС по пневмонии. Из-за COVID-19 его стоимость выросла на 53%.

Цена нового тарифа на реабилитацию взрослых горожан составляет чуть больше 72 тысяч рублей. Для детей подобной услуги раньше не было, теперь же тариф для несовершеннолетних чуть превышает 45 тысяч рублей.

- Пройти реабилитацию после коронавируса в Санкт-Петербурге можно, в частности, в 40-й больнице Курортного района и в НИИ детских инфекций. В зависимости от показаний пациентам необходима физиотерапия, лечебная и дыхательная гимнастика, и даже, если это назначил врач, гипербарическая оксигенация (барокамера), - передает пресс-служба комиссии по разработке Территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге.