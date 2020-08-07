Петербуржец избил до смерти партнершу во время секса

БДСМ-игры влюбленной пары закончились жестокой смертью женщины в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец во время секса избил до смерти свою взрослую партнершу. 38-летний кладовщик одной из местных компаний хотел провести с возлюбленной женщиной очередную БДСМ-сессию, но в этот раз игры закончились трагедией. Все произошло еще 4 августа, но только сейчас появились результаты судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть 55-летней женщины наступила в результате тупой закрытой травмы шеи, а также перелома грудины и ребер.

- Партнер погибшей подозревается, что во время занятия любовью нанес ей телесные повреждения, которые привели к смерти. Сейчас его задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Теперь жестокая секс-игра может закончиться для кладовщика лишением свободы на срок до 15 лет.